Украинская теннисистка вышла в полуфинал турнира в Дубае: видео

В полуфинале она сыграет с победителем пары Анжелик Кербер - Анна Конюх

Украинская теннисистка Элина Свитолина уверенно прошла в 1/2 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае с призовым фондом $2,666 млн. Об этом сообщает Women's Tennis Association в Twitter.

В четвертьфинальном матче за один час четыре минуты она нанесла поражение американке Лорен Дэвис - 6:0, 6:4.

В полуфинале она сыграет с победителем пары Анжелик Кербер - Анна Конюх.



Свитолина занимает 13-е место в рейтинге WTA.

5 февраля сообщалось, что Свитолина стала победительницей турнира Taiwan Open.

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