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Украинская теннисистка вышла в полуфинал турнира в Дубае: видео

23.02.2017 16:05
В полуфинале она сыграет с победителем пары Анжелик Кербер - Анна Конюх
Украинская теннисистка вышла в полуфинал турнира в Дубае: видео
Элина Свитолина (фото - btu.org.ua)

Украинская теннисистка Элина Свитолина уверенно прошла в 1/2 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае с призовым фондом $2,666 млн. Об этом сообщает Women's Tennis Association в Twitter.

В четвертьфинальном матче за один час четыре минуты она нанесла поражение американке Лорен Дэвис - 6:0, 6:4.

В полуфинале она сыграет с победителем пары Анжелик Кербер - Анна Конюх.

Свитолина занимает 13-е место в рейтинге WTA. 

5 февраля сообщалось, что Свитолина стала победительницей турнира Taiwan Open.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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