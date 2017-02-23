Украинская теннисистка вышла в полуфинал турнира в Дубае: видео
Украинская теннисистка Элина Свитолина уверенно прошла в 1/2 финала турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае с призовым фондом $2,666 млн. Об этом сообщает Women's Tennis Association в Twitter.
В четвертьфинальном матче за один час четыре минуты она нанесла поражение американке Лорен Дэвис - 6:0, 6:4.
.@ElinaSvitolina downs Davis 6-0, 6-4!- WTA (@WTA) 23 февраля 2017 г.
Secures a spot in @DDFTennis Quarterfinals! pic.twitter.com/O8epmqrZdm
В полуфинале она сыграет с победителем пары Анжелик Кербер - Анна Конюх.
Свитолина занимает 13-е место в рейтинге WTA.
5 февраля сообщалось, что Свитолина стала победительницей турнира Taiwan Open.
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