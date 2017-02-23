Тренерам национальных сборных повысят зарплату в 2017 году

Министерство молодежи и спорта разработало постановление, принятие которого позволит существенно повысить оплату труда выдающихся тренеров Украины

Министерство молодежи и спорта планирует в 2017 году повысить оплату труда выдающихся тренеров Украины, которые являются членами штатных сборных команд, до 30 тысяч гивень в месяц. Об этом заявил Министр молодежи и спорта Игорь Жданов, передает пресс-служба Министерства.

Жданов сообщил, что Министерством разработан проект постановления Кабинета Министров об утверждении порядка выплаты надбавки тренерам штатной команды национальных сборных команд Украины по олимпийским видам спорта. Принятие постановления позволит существенно повысить оплату труда выдающихся тренеров Украины, которые являются членами штатных сборных команд, до 30 тысяч гривень в месяц. Правительство планирует рассмотреть этот документ в ближайшее время.

"Необходимые для этого средства в размере 63,6 млн гривень предусмотрены в госбюджете на 2017 год. Это бюджетная программа Минмолодьспорта: "Развитие физической культуры, спорта высших достижений и резервного спорта", - отметил министр.

2 декабря 2016 года президент Петр Порошенко назначил стипендии для спортсменов-призеров Олимпийских игр 2016 года, а также их тренерам.

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