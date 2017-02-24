Шахтер уступил Сельте: определились все игроки 1/8 Лиги Европы

Донецкий Шахтер проиграл испанской Сельте со счетом 0:2 и покидает Лигу Европы

Шахтер не смог обыграть испанский клуб Сельта и не прошел в 1/8 Лиги Европы.



Испанцы победили со счетом 0:2.



В 1/8 финала Лиги Европы вышли 16 команд: Краснодар (Россия), Олимпиакос (Греция), Манчестер Юнайтед (Англия), Шальке (Германия), АПОЕЛ (Кипр), Аякс (Нидерланды), Андерлехт (Бельгия), Рома (Италия), Бешикташ (Турция), Копенгаген (Дания), Боруссия М (Германия), Генк (Бельгия), Лион (Франция), Ростов (Россия), Гент (Бельгия), Сельта (Испания),



Как сообщает football.ua, жеребьевка состоится в пятницу, 24 февраля.



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