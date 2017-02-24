ЧМ-2017 по шахматам: Музычук обыграла россиянку в полуфинале
24.02.2017 02:28
Украинка победила в первой партии, вторая состоится в пятницу, 24 февраля
Фото: tehran2017.fide.com
В первой партии полуфинала мирового чемпионата по шахматам украинка Анна Музычук победила россиянку Александру Костенюк. Об этом сообщает Укринформ.
Музычук играла черными фигурами и одержала победу за 64 хода.
В другом полуфинале китаянка Тань Чжун И белыми фигурами обыграла Харику Дронавали из Индии.
Вторые партии полуфинала пройдут 24 февраля. Музычук и Дронавали будут играть белыми фигурами.
Действующей чемпионкой мира является китаянка Хоу Ифань, которая отобрала корону у сестры Анны Музычук - Марии в марте 2016 года во Львове.
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