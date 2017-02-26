Украинская дзюдоистка победила в турнире серии Гран-при
26.02.2017 23:25
Дзюдоистка Ирина Киндзерская в финале соревнований одолела японку Мегуми Тачимото
Фото: Wrestling.ua
Украинка Ирина Киндзерская победила в турнире серии Гран-при по дзюдо. Об этом сообщает Wrestingua.
В финале соревнований среди женщин весом свыше 78 кг украинская дзюдоистка одолела японку Мегуми Тачимото.
Призовой фонд турнира составляет $100 тысяч. Соревнования проходили на татами Mitsubishi Electric Halle в немецком Дюссельдорфе.
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