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Украинская дзюдоистка победила в турнире серии Гран-при

26.02.2017 23:25
Дзюдоистка Ирина Киндзерская в финале соревнований одолела японку Мегуми Тачимото
Украинская дзюдоистка победила в турнире серии Гран-при
Фото: Wrestling.ua

Украинка Ирина Киндзерская победила в турнире серии Гран-при по дзюдо. Об этом сообщает Wrestingua.

В финале соревнований среди женщин весом свыше 78 кг украинская дзюдоистка одолела японку Мегуми Тачимото. 

Призовой фонд турнира составляет $100 тысяч. Соревнования проходили на татами Mitsubishi Electric Halle в немецком Дюссельдорфе.

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ЛIГАБiзнесIнформ
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