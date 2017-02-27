Финал ЧМ-2017 по шахматам: Музычук сыграла вничью первую партию

Украинка Анна Музычук и китаянка Тань Чжун И сыграли вничью первую партию финала Чемпионата мира по шахматам 2017 года

Украинская шахматистка Анна Музычук сыграла вничью первую партию финала чемпионата мира, который проходит в столице Ирана - Тегеране. Об этом сообщает Укринформ.

Первая партия, которую Музычук с китаянкой Тань Чжун И начала белыми фигурами разыграла белыми, завершилась в понедельник вничью на 42-м ходу.

Это первая из шести партий Музычук на чемпионате мира, который проходит в Тегеране. Вторая партия состоится во вторник, 28 февраля. Белые фигуры будут у китаянки.

Финальный матч ЧМ-2017 по шахматам (четыре классические партии) пройдет до 2 марта. В случае ничейного результата 3 марта состоится тай-брейк.

24 февраля в первой партии полуфинала мирового чемпионата по шахматам украинка Анна Музычук победила россиянку Александру Костенюк.

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