ФИФА разрешила футболисту Зозуле сменить клуб

Футболисту Роману Зозуле позволили вернуться в клуб Днепр, однако днепровскому клубу в УЕФА уже запретили регистрировать новых игроков

ФИФА позволила украинскому футболисту Роману Зозуле сменить клуб в четвертый раз, чтобы принять участие в чемпионате в 2017 году. Об этом сообщает издание Marca.

Футболисту поставили условие: выбрать команду из той страны, где сезон еще не начался или стартовал только в этом году.

Зозуле также позволили вернуться в клуб Днепр, однако Днепровскому клубу в УЕФА запретили регистрировать новых футболистов.

Роман Зозуля - один из немногих украинских футболистов и спортсменов вообще, который занимается волонтерством, оказывает помощь ВСУ и не скрывает свою позицию относительно войны России против Украины. В 2015 году форвард украинской сборной основал фонд помощи армии.

1 февраля 2017 года испанский футбольный клуб Бетис формально вернул себе украинского футболиста Романа Зозулю, который накануне подписал контракт с Райо Вальекано. Причиной стало обвинение футболиста леворадикальными фанами Райо в "нацизме" из-за футболки с гербом Украины.

Общественность и Федерация футбола Украины отреагировали на скандальный срыв трансфера Зозули: ФФУ направила обращение в ФИФА и в испанскую Федерацию футбола. В итоге Райо Вальекано предложил футболисту вернуться, однако тот заявил, что останется в Бетисе.

10 февраля сообщалось, что Ла Лига (испанская футбольная лига) подала в суд на десять фанатов Райо Вальекано, которые протестовали против трансфера Зозули в клуб.

Читайте также: Зозуля прокомментировал скандал с трансфером в "Райо Вальекано"

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.