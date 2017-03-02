Украинскую спортсменку лишили олимпийской медали за допинг

Виктория Терещук стала четвертым украинским медалистом из Пекина, дисквалифицированным по результатам повторного анализа на допинг

Международный олимпийский комитет лишил бронзовой олимпийской медали по пятиборьям на играх 2008 года в Пекине украинскую спортсменку Викторию Терещук. Повторная проверка анализов спортсменки обнаружила запрещенный анаболический стероид туринабол. Об этом сообщает Радио Свобода.

Терещук финишировала третьей в индивидуальных соревнования среди женщин по современному пятиборью. Теперь бронзовая медаль перейдет к Анастасии Прокопенко из Беларуси, которая финишировала тогда четвертой.

Терещук стала четвертым украинским медалистом из Пекина, дисквалифицированным по результатам повторного анализа на допинг.

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