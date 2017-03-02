Украинскую спортсменку лишили олимпийской медали за допинг
Международный олимпийский комитет лишил бронзовой олимпийской медали по пятиборьям на играх 2008 года в Пекине украинскую спортсменку Викторию Терещук. Повторная проверка анализов спортсменки обнаружила запрещенный анаболический стероид туринабол. Об этом сообщает Радио Свобода.
Терещук финишировала третьей в индивидуальных соревнования среди женщин по современному пятиборью. Теперь бронзовая медаль перейдет к Анастасии Прокопенко из Беларуси, которая финишировала тогда четвертой.
Терещук стала четвертым украинским медалистом из Пекина, дисквалифицированным по результатам повторного анализа на допинг.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
19:26
-
вчера
18:46
-
вчера
17:50
-
вчера
17:25
-
вчера
17:06
Новости партнеров
- 12316
- 12009
- 11176
- 10945
- 10482