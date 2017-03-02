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Россию лишили права принимать чемпионат мира по биатлону в 2021-м

02.03.2017 15:05
Международный союз биатлонистов подтвердил свое решение отказать России в праве на проведение чемпионата
Россию лишили права принимать чемпионат мира по биатлону в 2021-м
Фото: EPA

Решение исполкома Международного союза биатлонистов (IBU) лишить Тюмень права принять чемпионата мира 2021 года вступило в силу. Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

"IBU подтверждает, что СБР не вернул до 24 февраля право на проведение чемпионата мира 2021 года. Последствия такого решения были опубликованы ранее", - отмечается в сообщении IBU.

8 февраля на внеочередном конгрессе IBU Союзу биатлонистов РФ (СБР) предложили добровольно отказаться от проведения чемпионата мира. Российскую сторону предупредили, что если она не согласится отказаться от чемпионата, его заберут в принудительном порядке 24 февраля 2017 года.

Решение было принято после публикации второй части доклада независимого эксперта Ричарда Макларена о допинге в российском спорте и начала расследования в отношении российских биатлонистов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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