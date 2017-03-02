Четвертую партию ЧМ-2017 по шахматам Музычук сыграла вничью
Украинка Анна Музычук сыграла вничью с китаянкой Тань Чжуньи в заключительной - четвертой партии финала чемпионата мира по шахматам, который проходит в Иране. Об этом говорится в сообщении, обнародованном на сайте Федерации шахмат Украины.
"Четвертая партия финального матча женского чемпионата мира в Тегеране между китаянкой Тай Чжуньи и Анной Музычук так же, как и первая, завершилась вничью", - говорится в сообщении.
Завтра будут проведены партии тай-брейка, по результатам которых и станет известно имя новой чемпионки мира, добавили в Федерации.
Накануне Музычук одержала победу в третьей партии финала чемпионата мира 2017 года. Во второй партии - победила китаянка Чжуньи, в первой - также была ничья. Таким образом, счет в матче стал 2:2.
Музычук 24 февраля в полуфинале мирового чемпионата по шахматам победила россиянку Александру Костенюк и вышла в финал.
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