USD:  26.96  27.26   EUR:  28.30  28.92  
Самообразование
Спецпроекты
Свой бизнес

43% болельщиков в мире выступают против ЧМ-2018 в России

03.03.2017 06:35
Исследование Transparency International показало, что ирланндцы больше всего недовольны, что ЧМ-2018 будет в России, а довольны - сами россияне
43% болельщиков в мире выступают против ЧМ-2018 в России
Фото: скриншот

43% болельщиков выступили против России как организатора Чемпионата мира по футболу-2018. Исследование доверия болельщиков к ФИФА и их отношения к проведению ЧМ-2018 в России провела организация Transparency International, передает Eurosport.

39% одобряют, что чемпионат будет организовывать Россия и еще 18% не определились.

Больше всего недовольных болельщиков в Ирландии (71%), Голландии (69%), Великобритании и Швеции (по 68%). 

В США не поддержали чемпионат в России 47% болельщиков.

Больше всего одобряющих такой вариант в самой России - 98%, а также в Колумбии - 57% и ЮАР - 56%.

Исследование показало, что ФИФА не доверяют 53% болельщиков, 32% - доверяют, 15% - не определились. 

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Печать

Новости партнеров

Загрузка...
Loading...
Загрузка...
узнать больше
slovoidilo.ua
Новости партнеров
 