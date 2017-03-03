43% болельщиков в мире выступают против ЧМ-2018 в России

Исследование Transparency International показало, что ирланндцы больше всего недовольны, что ЧМ-2018 будет в России, а довольны - сами россияне

43% болельщиков выступили против России как организатора Чемпионата мира по футболу-2018. Исследование доверия болельщиков к ФИФА и их отношения к проведению ЧМ-2018 в России провела организация Transparency International, передает Eurosport.



39% одобряют, что чемпионат будет организовывать Россия и еще 18% не определились.



Больше всего недовольных болельщиков в Ирландии (71%), Голландии (69%), Великобритании и Швеции (по 68%).



В США не поддержали чемпионат в России 47% болельщиков.



Больше всего одобряющих такой вариант в самой России - 98%, а также в Колумбии - 57% и ЮАР - 56%.



Исследование показало, что ФИФА не доверяют 53% болельщиков, 32% - доверяют, 15% - не определились.

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