Супертяжеловесу из РФ Поветкину на год запретили боксировать

Попавшийся на применении допинга российский боксер-супертяжеловес Александр Поветкин отстранен от всех соревнований под эгидой Всемирного боксерского совета на неопределенный срок и оштрафовал на $250 тысяч. Об этом говорится в решении WBC, на которое ссылается канал ESPN.

Через год, весной 2018-го, Поветкин сможет вернуться в рейтинг WBC, если результаты всех необходимых тестов будут отрицательными.

21 мая 2016 года, Поветкин, будучи официальным претендентом на бой с чемпионом мира WBC Дионтэем Уайлдером, провалил тест на мельдоний, а в декабре в его пробах был обнаружен также и анаболический стероид остарин, после чего сорвался бой россиянина с Бермейном Стиверном за титул "временного" чемпиона WBC.

Россиянина исключили из рейтинга организации.

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