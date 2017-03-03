Супертяжеловесу из РФ Поветкину на год запретили боксировать
Попавшийся на применении допинга российский боксер-супертяжеловес Александр Поветкин отстранен от всех соревнований под эгидой Всемирного боксерского совета на неопределенный срок и оштрафовал на $250 тысяч. Об этом говорится в решении WBC, на которое ссылается канал ESPN.
Через год, весной 2018-го, Поветкин сможет вернуться в рейтинг WBC, если результаты всех необходимых тестов будут отрицательными.
21 мая 2016 года, Поветкин, будучи официальным претендентом на бой с чемпионом мира WBC Дионтэем Уайлдером, провалил тест на мельдоний, а в декабре в его пробах был обнаружен также и анаболический стероид остарин, после чего сорвался бой россиянина с Бермейном Стиверном за титул "временного" чемпиона WBC.
Россиянина исключили из рейтинга организации.
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