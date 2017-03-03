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Супертяжеловесу из РФ Поветкину на год запретили боксировать

03.03.2017 10:40
Российский боксер, в 2013 году битый Владимиром Кличко, был оштрафован за допинг на четверть миллиона долларов
Супертяжеловесу из РФ Поветкину на год запретили боксировать
Александр Поветкин (фото - ЕРА)

Попавшийся на применении допинга российский боксер-супертяжеловес Александр Поветкин отстранен от всех соревнований под эгидой Всемирного боксерского совета на неопределенный срок и оштрафовал на $250 тысяч. Об этом говорится в решении WBC, на которое ссылается канал ESPN.

Через год, весной 2018-го, Поветкин сможет вернуться в рейтинг WBC, если результаты всех необходимых тестов будут отрицательными. 

21 мая 2016 года, Поветкин, будучи официальным претендентом на бой с чемпионом мира WBC Дионтэем Уайлдером, провалил тест на мельдоний, а в декабре в его пробах был обнаружен также и анаболический стероид остарин, после чего сорвался бой россиянина с Бермейном Стиверном за титул "временного" чемпиона WBC.

Россиянина исключили из рейтинга организации.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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