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МОК проверит, как Рио получил право на проведение Олимпиады-2016

04.03.2017 10:20
СМИ сообщили, что есть подозрение, что Рио незаконно получил право на проведение Олимпиады, подкупив членов комиссии
МОК проверит, как Рио получил право на проведение Олимпиады-2016
Фото: EPA

Международный олимпийский комитет расследует обвинения в коррупции при подаче заявок на проведение Олимпиады-2016. Об этом сообщает Reuters.

Французская газета Le Monde сообщила, что компания, связанная с бразильским бизнесменом, перевела на счет сына члена Международной федерации легкой атлетики $1,5 млн. 

Перевод был за три дня до принятия решения о городе проведения Олимпиады в 2016 году. 

Организаторы отрицают все обвинения. 

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