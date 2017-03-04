МОК проверит, как Рио получил право на проведение Олимпиады-2016

СМИ сообщили, что есть подозрение, что Рио незаконно получил право на проведение Олимпиады, подкупив членов комиссии

Международный олимпийский комитет расследует обвинения в коррупции при подаче заявок на проведение Олимпиады-2016. Об этом сообщает Reuters.



Французская газета Le Monde сообщила, что компания, связанная с бразильским бизнесменом, перевела на счет сына члена Международной федерации легкой атлетики $1,5 млн.

Перевод был за три дня до принятия решения о городе проведения Олимпиады в 2016 году.



Организаторы отрицают все обвинения.

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