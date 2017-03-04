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Украинская теннисистка вышла в финал международных соревнований

04.03.2017 13:36
В финале в Акапулько украинка Цукренко сыграет с француженкой Младенович
Украинская теннисистка вышла в финал международных соревнований
Леся Цукренко (фото - НОК України/Facebook)

Украинская теннисистка Леся Цукренко вышла в финал международных соревнований серии WTA в Акапулько. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

В первом сете полуфинала украинка вела с результатом 5:0, после чего хорватка Мирьяна Лючич-Барони снялась с соревнований. 

В финале Цукренко будет играть с француженкой Кристиной Младенович. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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