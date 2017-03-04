Украинская теннисистка вышла в финал международных соревнований

В финале в Акапулько украинка Цукренко сыграет с француженкой Младенович

Украинская теннисистка Леся Цукренко вышла в финал международных соревнований серии WTA в Акапулько. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.



В первом сете полуфинала украинка вела с результатом 5:0, после чего хорватка Мирьяна Лючич-Барони снялась с соревнований.



В финале Цукренко будет играть с француженкой Кристиной Младенович.



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