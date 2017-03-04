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Украинские легкоатлеты завоевали три бронзы чемпионата Европы

04.03.2017 22:45
Украинские легкоатлеты Марина Килипко, Юлия Левченко и Сергей Никифоров завоевали бронзовые награды чемпионата Европы по легкой атлетике в помещении
Украинские легкоатлеты завоевали три бронзы чемпионата Европы
Марина Килипко (фото - facebook.com/olympicua)
Украинские легкоатлеты Марина Килипко, Юлия Левченко и Сергей Никифоров завоевали бронзовые награды Чемпионата Европы по легкой атлетике в помещении, который проходит в сербском Белграде. Об этом сообщает в Facebook Национальный Олимпийский комитет.

Марина Килипко получила бронзовую награду чемпионата Европы в соревнованиях по прыжкам с шестом с результатом 4,55 м. Юлия Левченко, показав свой лучший результат 1.94 м, получила бронзу в секторе по прыжкам в высоту. Сергей Никифоров получил бронзовую награду в прыжках в длину с результатом 8,07 м. 

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Сергей Никифоров (фото -  facebook.com/olympicua)

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ЛIГАБiзнесIнформ
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