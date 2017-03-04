Украинские легкоатлеты завоевали три бронзы чемпионата Европы

Украинские легкоатлеты Марина Килипко, Юлия Левченко и Сергей Никифоров завоевали бронзовые награды чемпионата Европы по легкой атлетике в помещении





Марина Килипко получила бронзовую награду чемпионата Европы в соревнованиях по прыжкам с шестом с результатом 4,55 м. Юлия Левченко, показав свой лучший результат 1.94 м, получила бронзу в секторе по прыжкам в высоту. Сергей Никифоров получил бронзовую награду в прыжках в длину с результатом 8,07 м.









Сергей Никифоров (фото - facebook.com/olympicua)





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