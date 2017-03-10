США могут потерять ЧМ-2026 по футболу из-за указа Трампа
США могут лишить права претендовать на проведение чемпионата мира по футболу-2026 из миграционного указа Трампа. ОБ этом заявил президент Международной федерации футболу ФИФА Джанни Инфантино, передает Bloomberg.
"Любая страна, в том числе ее болельщики и руководители команды, которые претендуют на участие в Кубке мира, должны иметь доступ к стране, где он проводится", - заявил Инфантино.
В новом миграционном указе Трамп сохранил 90-дневный запрет посещать Соединенные Штаты гражданам Ирана, Ливии, Сирии, Сомали, Судана и Йемена. Из списка стран исключен Ирак.
Предыдущий указ Трамп подписал 28 января.
Указ раскритиковали многие мировые лидеры, в том числе канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Впоследствии федеральный суд Сиэтла приостановил действие этого указа.
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