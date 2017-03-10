В ФИФА не видят причин забирать у России мундиаль 2018 года

Генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура заявила, что процесс выбора России как страны-хозяйки чемпионата мира по футболу в 2018 году был справедливым

Международная федерация футбола (ФИФА) не видит оснований для переноса из России чемпионата мира 2018 года. Об этом 9 марта в Санкт-Петербурге заявила генеральный секретарь ФИФА Фатма Самура, передает Радио Свобода.

"Процесс выбора страны-хозяйки чемпионата мира был справедливым, и нет никаких причин, чтобы забрать это событие из России. ФИФА сделала все возможное, чтобы избежать бойкота, и мы преуспели в этом", - указала Самура.

2 марта сообщалось, что 43% болельщиков выступили против России как организатора Чемпионата мира по футболу-2018.

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