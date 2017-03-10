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Свитолина стала теннисисткой месяца по версии WTA

10.03.2017 11:06
Лучшую теннисистку месяца определяли болельщики путем онлайн голосования
Свитолина стала теннисисткой месяца по версии WTA
Элина Свитолина (фото - ЕРА)

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала лучшей теннисисткой февраля по версии WTA. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Лучшую теннисистку месяца определяли болельщики путем онлайн голосования. Свитолина получила 63% голосов. Второе место досталось француженке Кристине Младенович, за которую проголосовали 27% болельщиков, а третье - спортсменке из Чехии Каролине Плишковой (10% голосов).

5 февраля первая ракетка Украины победила на турнире Taiwan Open.

25 февраля 2017 года сообщалось, что Свитолина стала победительницей престижного международного турнира Dubai Duty Free Tennis WTA в Дубаи.

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