Свитолина стала теннисисткой месяца по версии WTA
10.03.2017 11:06
Лучшую теннисистку месяца определяли болельщики путем онлайн голосования
Элина Свитолина (фото - ЕРА)
Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала лучшей теннисисткой февраля по версии WTA. Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Лучшую теннисистку месяца определяли болельщики путем онлайн голосования. Свитолина получила 63% голосов. Второе место досталось француженке Кристине Младенович, за которую проголосовали 27% болельщиков, а третье - спортсменке из Чехии Каролине Плишковой (10% голосов).
5 февраля первая ракетка Украины победила на турнире Taiwan Open.
25 февраля 2017 года сообщалось, что Свитолина стала победительницей престижного международного турнира Dubai Duty Free Tennis WTA в Дубаи.
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