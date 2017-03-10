Свитолина стала теннисисткой месяца по версии WTA

Лучшую теннисистку месяца определяли болельщики путем онлайн голосования

Первая ракетка Украины Элина Свитолина стала лучшей теннисисткой февраля по версии WTA. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Лучшую теннисистку месяца определяли болельщики путем онлайн голосования. Свитолина получила 63% голосов. Второе место досталось француженке Кристине Младенович, за которую проголосовали 27% болельщиков, а третье - спортсменке из Чехии Каролине Плишковой (10% голосов).

5 февраля первая ракетка Украины победила на турнире Taiwan Open.

25 февраля 2017 года сообщалось, что Свитолина стала победительницей престижного международного турнира Dubai Duty Free Tennis WTA в Дубаи.

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