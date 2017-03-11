Фанат ПСЖ зарезал друга из-за насмешек над поражением команды

Молодой человек не смог сдержаться, когда его друг стал дразнить его из-за унизительного поражения ПСЖ от Барселоны со счетом 6:1

Один из фанатов Пари Сен-Жермен в Габоне убил своего друга, потому что тот насмехался над поражением французского клуба. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на источник в суде.

18-летний мужчина ударил своего друга в шею ножом после просмотра матча.

Молодой человек, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, не смог сдержаться, когда его друг стал дразнить его из-за унизительного поражения ПСЖ от Барселоны со счетом 6:1.

Друг фаната ПСЖ умер на месте. Подозреваемый в убийстве был арестован и сознался в содеянном, однако отметил, что не хотел убивать своего друга.

9 марта в Барселоне состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов 2016/2017, в котором местная одноименная команда разгромила французский Пари-Сен-Жермен со счетом 6:1, хотя шансов на прохождение в четвертьфинал у каталонцев после проигранной 0:4 первой игры почти не было.

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