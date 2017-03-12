Украинская лучница стала чемпионкой Европы

Вероника Марченко в финале переиграла свою соперницу россиянку Тимофееву со счетом 6:0

Украинская лучница Вероника Марченко стала чемпионкой Европы по стрельбе из лука в помещении. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.



Украинка в финале переиграла россиянку Евгению Тимофееву со счетом 6:0.



Соревнования прошли во Франции в городе Виттель.



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