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Украинская лучница стала чемпионкой Европы

12.03.2017 23:53
Вероника Марченко в финале переиграла свою соперницу россиянку Тимофееву со счетом 6:0
Украинская лучница стала чемпионкой Европы
Вероника Марченко (фото - НОК Украины)

Украинская лучница Вероника Марченко стала чемпионкой Европы по стрельбе из лука в помещении. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

Украинка в финале переиграла россиянку Евгению Тимофееву со счетом 6:0.

Соревнования прошли во Франции в городе Виттель. 

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