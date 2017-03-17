Экс-футболист Тимощук будет тренировать российский Зенит

Анатолий Тимощук продолжит карьеру в тренерском штабе питерского футбольного клуба Зенит в качестве помощника Мирчи Луческу

Бывший полузащитник сборной Украины Анатолий Тимощук вошел в тренерский штаб российского клуба Зенит. Об этом сообщает пресс-служба Зенита.

Тимощук будет помощником Мирчи Луческу. Соглашение с клубом рассчитано на 2 года.

В пресс-службе напомнили, что в качестве футболиста в составе Зенита украинец Тимощук провел 150 матчей, забил 18 мячей, отдал 5 голевых передач, стал двукратным чемпионом России, обладателем Суперкубка страны, Кубка и Суперкубка УЕФА.

10 февраля 2017 года Тимощук объявил о завершении карьеры футболиста. тогда же сообщалось, что бывший игрок украинскойсборной получил тренерский диплом высшей категории - PRO, которая дает право работать на национальном и международном уровнях в любых командах.

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