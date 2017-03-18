Теннисистки сестры Киченок победили на парном турнире в Китае

В китайском Шэньчжэне украинки завоевали победу, обогнав соперниц на два очка

Украинки Людмила и Надежда Киченок выиграли парный титул на турнире ITF в Китае. Об этом сообщает BTU.

В финале сестры за 73 минуты оформили победу. Они обыграли Эри Хозуми с Японии и россиянку Валерию Савиных.

По итогам матча Надежда и Людмила выиграли всего на два очка больше, чем их соперницы (53/51).

В прошлом сезоне сестры стали чемпионками турнира в Мексике, а также выиграли парный титул WTA на турнире в Бразилии.

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