Теннисистки сестры Киченок победили на парном турнире в Китае
18.03.2017 11:49
В китайском Шэньчжэне украинки завоевали победу, обогнав соперниц на два очка
Людмила и Надежда Киченок (фото - НОК Украины/Facebook)
Украинки Людмила и Надежда Киченок выиграли парный титул на турнире ITF в Китае. Об этом сообщает BTU.
В финале сестры за 73 минуты оформили победу. Они обыграли Эри Хозуми с Японии и россиянку Валерию Савиных.
По итогам матча Надежда и Людмила выиграли всего на два очка больше, чем их соперницы (53/51).
В прошлом сезоне сестры стали чемпионками турнира в Мексике, а также выиграли парный титул WTA на турнире в Бразилии.
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