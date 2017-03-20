Пара-фехтовальщики завоевали 11 наград на этапе Кубка мира

Украинские пара-фехтовальщики в Пизе завоевали четыре золотые награды, одно серебро и шесть бронзовых медалей

Украинские пара-фехтовальщики в воскресенье, 19 марта, завоевали три награды на этапе Кубка мира по фехтованию на колясках. Об этом сообщает Национальный комитет спорта инвалидов Украины.



В последний день соревнований золото взяли Антон Дацко в рапире и Евгения Бреус в сабле. Наталья Морквич в сабле выборола бронзу.



В итоге украинские спортсмены взяли 11 наград: четыре золота, серебро и шесть бронзовых медалей.



Награды завоевали также Татьяна Позняк, Андрей Демчук, Артем Манько и Вадим Цедрик.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.