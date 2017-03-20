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Парафехтовальщики завоевали 11 наград на этапе Кубка мира

20.03.2017 03:21
Украинские парафехтовальщики в Пизе завоевали четыре золотые награды, одно серебро и шесть бронзовых медалей
Парафехтовальщики завоевали 11 наград на этапе Кубка мира
Фото: 2014.paralympic.org.ua

Украинские парафехтовальщики в воскресенье, 19 марта, завоевали три награды на этапе Кубка мира по фехтованию на колясках. Об этом сообщает Национальный комитет спорта инвалидов Украины.

В последний день соревнований золото взяли Антон Дацко в рапире и Евгения Бреус в сабле. Наталья Морквич в сабле выборола бронзу.

В итоге украинские спортсмены взяли 11 наград: четыре золота, серебро и шесть бронзовых медалей. 

Награды завоевали также Татьяна Позняк, Андрей Демчук, Артем Манько и Вадим Цедрик. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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