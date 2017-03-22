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Биатлонистка Ирина Варвинец стала лучшим "снайпером" сезона

22.03.2017 01:59
Варвинец по меткости выстрелов обогнала лучших биатлонистов мира
Биатлонистка Ирина Варвинец стала лучшим "снайпером" сезона
Ирина Варвинец (фото - НОК Украины/Facebook)

Украинская биатлонистка Ирина Варвинец стала лучшим "снайпером" по результатам сезона 2016/17. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

У Варвинец показатель - 91,8% метких выстрелов. Украинка опередила лучших биатлонистов мира - Мартена Фуркада и Лауру Дельмайер. 

В феврале сборная Украины, в составе которой выступает Варвинец, заняла второе место в женской эстафетной гонке Чемпионата мира по биатлону в Австрии. 

Читайте также: Украинки получили свою первую медаль на Кубке мира по биатлону

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ЛIГАБiзнесIнформ
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