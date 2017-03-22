Биатлонистка Ирина Варвинец стала лучшим "снайпером" сезона

Варвинец по меткости выстрелов обогнала лучших биатлонистов мира

Украинская биатлонистка Ирина Варвинец стала лучшим "снайпером" по результатам сезона 2016/17. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.



У Варвинец показатель - 91,8% метких выстрелов. Украинка опередила лучших биатлонистов мира - Мартена Фуркада и Лауру Дельмайер.



В феврале сборная Украины, в составе которой выступает Варвинец, заняла второе место в женской эстафетной гонке Чемпионата мира по биатлону в Австрии.

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