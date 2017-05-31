Болельщики Днепра сорвали матч с Волынью

После того, как петарда взорвалась около вратаря луцкого клуба, главный арбитр принял решение остановить матч

Болельщики клуба Днепр сорвали матч с Волынью, бросил петарду во вратаря. Об этом сообщает champion.com.ua.



Матч 32-го тура чемпионата Украины так и не закончили.



В начале второго тайма болельщики Днепра бросили в штрафную зону Волыни петарду, которая взорвалась рядом с вратарем луцкой команды. Главный арбитр принял решение забрать команды с поля и остановить игру.



В ответ болельщики днепрян продолжили применять на стадионе пиротехнику.



После первого тайма счет был в пользу Днепра 1:0.



По результатам сезона, Днепр и Волынь покидают Украинскую премьер-лигу.

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