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Болельщики Днепра сорвали матч с Волынью

31.05.2017 23:40
После того, как петарда взорвалась около вратаря луцкого клуба, главный арбитр принял решение остановить матч
Болельщики Днепра сорвали матч с Волынью
Фото: fcdnipro.ua

Болельщики клуба Днепр сорвали матч с Волынью, бросил петарду во вратаря. Об этом сообщает champion.com.ua.

Матч 32-го тура чемпионата Украины так и не закончили. 

В начале второго тайма болельщики Днепра бросили в штрафную зону Волыни петарду, которая взорвалась рядом с вратарем луцкой команды. Главный арбитр принял решение забрать команды с поля и остановить игру.

В ответ болельщики днепрян продолжили применять на стадионе пиротехнику. 

После первого тайма счет был в пользу Днепра 1:0. 

По результатам сезона, Днепр и Волынь покидают Украинскую премьер-лигу. 

Ранее сегодня Сергей Ребров объявил о своем решении покинуть пост главного тренера Динамо. 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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