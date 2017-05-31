Болельщики Днепра сорвали матч с Волынью
Болельщики клуба Днепр сорвали матч с Волынью, бросил петарду во вратаря. Об этом сообщает champion.com.ua.
Матч 32-го тура чемпионата Украины так и не закончили.
В начале второго тайма болельщики Днепра бросили в штрафную зону Волыни петарду, которая взорвалась рядом с вратарем луцкой команды. Главный арбитр принял решение забрать команды с поля и остановить игру.
В ответ болельщики днепрян продолжили применять на стадионе пиротехнику.
После первого тайма счет был в пользу Днепра 1:0.
По результатам сезона, Днепр и Волынь покидают Украинскую премьер-лигу.
Ранее сегодня Сергей Ребров объявил о своем решении покинуть пост главного тренера Динамо.
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