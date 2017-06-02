В киевском Динамо определились с новым главным тренером
Главным тренером киевского футбольного клуба Динамо назначили бывшего динамовца Александра Хацкевича. Об этом сообщает пресс-служба Динамо.
В тренерский штаб Хацкевича вошли Максим Шацких, Олег Лужный и тренер вратарей Михаил Михайлов.
Хацкевич начал футбольную карьеру в минском Динамо, откуда в 1996 году перешел в киевский клуб Динамо, за который играл до 2004 года. Спортсмен семь раз становился чемпионом Украины и четырежды - обладателем Кубка Украины.
В 2007 году началась его тренерская карьера. Последняя его должность - тренер национальной сборной Беларуси.
31 мая 2017 года Сергей Ребров объявил о своем решении покинуть пост главного тренера Динамо.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
вчера
12:25
-
16:08
-
15:52
-
15:01
-
14:28
Новости партнеров
- 38153
- 34426
- 33334
- 25457
- 19284