В киевском Динамо определились с новым главным тренером

Контракт с бывшим футболистом столичного клуба, который стал главным наставником команды, рассчитан на два года

Главным тренером киевского футбольного клуба Динамо назначили бывшего динамовца Александра Хацкевича. Об этом сообщает пресс-служба Динамо.

В тренерский штаб Хацкевича вошли Максим Шацких, Олег Лужный и тренер вратарей Михаил Михайлов.

Хацкевич начал футбольную карьеру в минском Динамо, откуда в 1996 году перешел в киевский клуб Динамо, за который играл до 2004 года. Спортсмен семь раз становился чемпионом Украины и четырежды - обладателем Кубка Украины.

В 2007 году началась его тренерская карьера. Последняя его должность - тренер национальной сборной Беларуси.

31 мая 2017 года Сергей Ребров объявил о своем решении покинуть пост главного тренера Динамо.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.