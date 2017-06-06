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Коноплянке грозит штраф за критику в адрес тренера "Шальке 04"

06.06.2017 00:53
Ранее Конплянка назвал тренера клуба "Шальке 04" "трусом" и высказал мнение, что с таким тренером команда вылетит из второй Бендеслиги.
Коноплянке грозит штраф за критику в адрес тренера "Шальке 04"
Евгений Коноплянка (фото - facebook.com/kono10official)

Украинскому футболисту Евгению Коноплянке, критично высказавшему о тренере немецкого клуба "Шальке 04", за который играет, грозит штраф. Об этом заявил представитель руководства клуба Кристиан Гайдель немецкому изданию Sport Bild, передает Deutsche Welle.

Как сообщается, ранее Конплянка в интервью украинским СМИ назвал тренера клуба "Шальке 04" "трусом" и высказал мнение, что с таким тренером команда вылетит из второй Бендеслиги.

Гайдель, в свою очередь, заявил, что делать подобные заявлении о тренере нельзя и Коноплянку за это ждут санкции. Однако о размере штрафа представитель футбольного клуба не сообщил.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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