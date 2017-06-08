В ТОП-100 высокооплачиваемых спортсменов мира попал один украинец

Боксер Владимир Кличко стал единственным украинцем в сотне самых высокооплачиваемых спортсменов мира, пусть даже оказавшись в конце списка

Журнал Forbes опубликовал список ста самых высокооплачиваемых спортсменов мира, в котором оказался экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Владимир Кличко. Об этом сообщает официальный сайт издания.

Кличко является в списке единственным украинцем, разместившись на 98-м месте.

Известно, что заработок спортсмена составляет $21,5 млн: $17,5 млн Кличко получил в качестве спортивных гонораров и доходов от проведения боев, а $4 млн - это его заработок от спонсорских контрактов боксера.

Соперник Кличко, чемпион мира британец Энтони Джошуа находится в рейтинге на 89-м месте. Его доход оценивают в $22 млн.

Самым высокооплачиваемым спортсменом мира является нападающий испанского Реала и сборной Португалии футболист Криштиану Роналду. За 2016 год ему удалось заработать $93 млн: $58 млн - зарплата и призовые, $35 млн - доходы от рекламы.

Вторым в списке указан баскетболист клуба Кливленд Кавальерс Леброн Джеймс с заработком в $86,2 млн, а третьим -аргентинский футболист испанской Барселоны Лионель Месси, чей доход составил $80 млн.

8 июня 2017 года Владимир Кличко обещал в ближайшие две недели объявить свое решение, останется ли он в боксе.

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