Елена Остапенко выиграла в теннисном турнире Ролан-Гаррос
10.06.2017 18:50
Елена Остапенко стала победительницей теннисного турнира Ролан-Гаррос, победив в финале румынскую теннисистку Симону Халеп
Елена Остапенко (фото - ЕРА)
20-летняя латвийская теннисистка Елена Остапенко стала победительницей турнира открытого чемпионата Франции Ролан-Гаррос.
В финальном поединке с румынской теннисисткой Симоной Халеп, Остапенко проиграла первый сет 4:6, но превзошла соперницу во втором и третьем сетах: 6:4 и 6:3.
В четверть-финале Ролан-Гаррос Симона Халеп победила украинскую теннисистку Элину Свитолину.
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