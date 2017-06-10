Елена Остапенко выиграла в теннисном турнире Ролан-Гаррос

Елена Остапенко стала победительницей теннисного турнира Ролан-Гаррос, победив в финале румынскую теннисистку Симону Халеп





В финальном поединке с румынской теннисисткой Симоной Халеп, Остапенко проиграла первый сет 4:6, но превзошла соперницу во втором и третьем сетах: 6:4 и 6:3.





В четверть-финале Ролан-Гаррос Симона Халеп победила украинскую теннисистку Элину Свитолину





Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.





20-летняя латвийская теннисистка Елена Остапенко стала победительницей турнира открытого чемпионата Франции Ролан-Гаррос.