Финал Лиги Чемпионов в Киеве: назвали локации для болельщиков
Мэрия Киева рассматривает несколько локаций для болельщиков при проведения финала Лиги чемпионов УЕФА в Киеве в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
"Одной из локаций рассматривается Крещатик, затем - Софийская и Михайловская площади, третья локация - ВДНХ", - сказал заместитель мэра Киева Геннадий Плис.
По его словам, Киев уже начал подготовку к проведению финала Лиги чемпионов.
"Я лично в этом году буду на финале в Кардиффе. Нас пригласила УЕФА осмотреть все локации, то, как все проходило", - уточнил Плис.
Он считает, что успешное проведение песенного конкурса Евровидение-2017 поможет провести на высоком уровне и Лигу чемпионов.
"Это действительно в три раза масштабнее мероприятие, чем Евровидение. Это просто другой уровень. Например, трансляция Евровидения предусматривала 200 млн человек, а Лига чемпионов - 600 млн. На Евровидение приехало 20 тысяч туристов, а Лигу чемпионов посетит минимум 60 тысяч", - сказал Плис.
Заместитель мэра Киева уточнил, что нужно организовать прибытие 600 рейсов самолетов в аэропорту Борисполь.
15 сентября 2016 года на конгрессе УЕФА в Афинах было принято решение, что финальный матч футбольного турнира Лиги чемпионов сезона 2017/2018 состоится на стадионе НСК Олимпийский в Киеве.
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