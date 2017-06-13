Прокуратура подозревает Роналду в уклонении от уплаты налогов
Прокуратура Испании выдвинула обвинения нападающему мадридского Реала и сборной Португалии Криштиану Роналду в неуплате налогов на сумму 14,7 млн евро с 2011 по 2014 года. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Согласно выводам прокуратуры, Роналду в 2010 году создал бизнес-схему, которая дала ему возможность уклоняться от уплаты налогов с продажи прав на использование своих фотографий.
"Речь идет о 150 млн евро поступлений от продажи прав на изображения, которые футболист на протяжении 2011-2014 годов, по данным следователей, скрыл от испанских налоговиков", - отмечается в сообщении.
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