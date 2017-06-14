Кваша завоевал золото чемпионата Европы по прыжкам в воду

Украинский прыгун в воду Илья Кваша выиграл соревнования на метровом трамплине

Украинский прыгун в воду Илья Кваша выиграл первую золотую медаль для Украины в прыжках с метрового трамплина на домашнем чемпионате Европы, оторвавшись от оппонентов на 12 баллов, передает Зеркало недели.

Он стал первым в прыжках с метровой платформы с результатом в 431,75 очка. Кваша опередил немецкого спортсмена Патрика Хаусдинга, который стал вторым, на 11,95 балла.

Также в этой дисциплине участвовал еще один украинец - Олег Колодий, который занял четвертое место.

Сегодня, 14 июня, украинский дует в составе Валерии Люлько и Софии Лыскун завоевал "бронзу".

Украинки заняли третье место в синхронных прыжках на 10-метровом трамплине, завершив выступление с результатом 288,96 балла.

Чемпионками Европы стали британки Руби Бауэр и Фиби Бэнкс, которые завоевали золото, набрав 299,19 очка, а серебро у россиянок Юлии Тимошининой и Валерии Беловой - 297,00.

В активе сборной Украины теперь четыре медали - одно золото, два серебра и одна бронза.

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