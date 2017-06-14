Кваша завоевал золото чемпионата Европы по прыжкам в воду
Украинский прыгун в воду Илья Кваша выиграл первую золотую медаль для Украины в прыжках с метрового трамплина на домашнем чемпионате Европы, оторвавшись от оппонентов на 12 баллов, передает Зеркало недели.
Он стал первым в прыжках с метровой платформы с результатом в 431,75 очка. Кваша опередил немецкого спортсмена Патрика Хаусдинга, который стал вторым, на 11,95 балла.
Также в этой дисциплине участвовал еще один украинец - Олег Колодий, который занял четвертое место.
Сегодня, 14 июня, украинский дует в составе Валерии Люлько и Софии Лыскун завоевал "бронзу".
Украинки заняли третье место в синхронных прыжках на 10-метровом трамплине, завершив выступление с результатом 288,96 балла.
Чемпионками Европы стали британки Руби Бауэр и Фиби Бэнкс, которые завоевали золото, набрав 299,19 очка, а серебро у россиянок Юлии Тимошининой и Валерии Беловой - 297,00.
В активе сборной Украины теперь четыре медали - одно золото, два серебра и одна бронза.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Бизнес на ЛІГА.net
-
17:00
-
16:21
-
15:42
-
15:34
-
13:09
Новости партнеров
- 54541
- 21049
- 11715
- 9798
- 8885