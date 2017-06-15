Украинки завоевали медали на чемпионате Европы по прыжкам в воду
15.06.2017 21:09
Анна Письменская - чемпионка Европы по прыжкам в воду с 3-метрового трамплина, Анастасия Недобига - бронзовый призер
Фото: facebook.com/olympicua
Сегодня две украинские спортменки завоевали медали на чемпионате Европы по прыжкам в воду на трехметровом трамплине. Об этом сообщает Нацкомитет в Facebook.
"Анна Письменская - чемпионка Европы по прыжкам в воду с 3-метрового трамплина. Анастасия Недобига - бронзовый призер континентального первенства", - отмечается в сообщении.
Сегодня для медальной копилки сборной Украины было завоевано две золотых и одна бронзовая медали, что позволило вывести украинских спортсменов в лидеры командного зачета.
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