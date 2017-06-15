Украинки завоевали медали на чемпионате Европы по прыжкам в воду

Анна Письменская - чемпионка Европы по прыжкам в воду с 3-метрового трамплина, Анастасия Недобига - бронзовый призер

Сегодня две украинские спортменки завоевали медали на чемпионате Европы по прыжкам в воду на трехметровом трамплине. Об этом сообщает Нацкомитет в Facebook.

"Анна Письменская - чемпионка Европы по прыжкам в воду с 3-метрового трамплина. Анастасия Недобига - бронзовый призер континентального первенства", - отмечается в сообщении.

Сегодня для медальной копилки сборной Украины было завоевано две золотых и одна бронзовая медали, что позволило вывести украинских спортсменов в лидеры командного зачета.

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