Украинцы завоевали серебро на Евро-2017 по прыжкам в воду

Илья Кваша и Олег Колодий стали серебряными призерами чемпионата Европы по синхронным прыжкам с 3-метрового тамплина

Фото: facebook.com/olympicua



Илья Кваша и Олег Колодий стали серебряными призерами чемпионата Европы по синхронным прыжкам с 3-метрового тамплина.

Первое место на пьедестале почета заняли россияне Илья Захаров и Евгений Кузнецов, бронзовая медаль досталась британцам Фредерику Вудварду и Джеймсу Хитли.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. Украинские спортсмены завоевали серебро на Чемпионате Европы по прыжкам в воду. Об этом сообщает в Facebook Национальный олимпийский комитет.

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

www.liga.net Информационное агентство Печать