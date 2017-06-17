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Украинцы завоевали серебро на Евро-2017 по прыжкам в воду

17.06.2017 20:20
Илья Кваша и Олег Колодий стали серебряными призерами чемпионата Европы по синхронным прыжкам с 3-метрового тамплина
Украинцы завоевали серебро на Евро-2017 по прыжкам в воду
Фото: facebook.com/olympicua
Украинские спортсмены завоевали серебро на Чемпионате Европы по прыжкам в воду. Об этом сообщает в Facebook Национальный олимпийский комитет.

Илья Кваша и Олег Колодий стали серебряными призерами чемпионата Европы по синхронным прыжкам с 3-метрового тамплина.

Первое место на пьедестале почета заняли россияне Илья Захаров и Евгений Кузнецов, бронзовая медаль досталась британцам Фредерику Вудварду и Джеймсу Хитли.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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