Капитан Динамо Ярмоленко в шаге от перехода в Баварию - СМИ
Капитан и нападающий столичного футбольного клуба Динамо и вице-капитан национальной сборной Андрей Ярмоленко близок к переходу в мюнхенскую Баварию. Об этом со ссылкой на свои источники в Германии пишет ресурс футбольных болельщиков Команда №1.
Подробности будущего трансфера неизвестны, но речь идет о "серьезной заинтересованности" немецкого клуба, отмечает ресурс.
"По всей видимости, все снова зависит от того, смогут ли договориться покупатели с нынешними работодателями футболиста. В Баварии Ярмоленко может заменить бразильского полузащитника Дугласа Косту, который в ближайшее время должен перейти в итальянский Ювентус", - говорится в сообщении.
Сейчас Ярмоленко находится на семейном отдыхе в Турции.
Пресс-службы киевского Динамо и немецкой Баварии пока хранят молчание.
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31 мая 2017 года Сергей Ребров объявил о своем решении покинуть пост главного тренера Динамо.
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