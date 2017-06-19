Капитан Динамо Ярмоленко в шаге от перехода в Баварию - СМИ

Полузащитник сборной Украины, по результативности уступающий только Андрею Шевченко, может заменить в мюнхенском клубе бразильца Дугласа Косту

Капитан и нападающий столичного футбольного клуба Динамо и вице-капитан национальной сборной Андрей Ярмоленко близок к переходу в мюнхенскую Баварию. Об этом со ссылкой на свои источники в Германии пишет ресурс футбольных болельщиков Команда №1.

Подробности будущего трансфера неизвестны, но речь идет о "серьезной заинтересованности" немецкого клуба, отмечает ресурс.

"По всей видимости, все снова зависит от того, смогут ли договориться покупатели с нынешними работодателями футболиста. В Баварии Ярмоленко может заменить бразильского полузащитника Дугласа Косту, который в ближайшее время должен перейти в итальянский Ювентус", - говорится в сообщении.

Сейчас Ярмоленко находится на семейном отдыхе в Турции.

Пресс-службы киевского Динамо и немецкой Баварии пока хранят молчание.

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31 мая 2017 года Сергей Ребров объявил о своем решении покинуть пост главного тренера Динамо.

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