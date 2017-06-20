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Ребров отправится работать тренером на Ближний Восток - СМИ

20.06.2017 12:09
В ближайшее время украинец подпишет тренерский контракт на €2,5 млн с клубом из Саудовской Аравии, пишет местная пресса
Ребров отправится работать тренером на Ближний Восток - СМИ
Сергей Ребров (фото - fcdynamo.kiev.ua)

Бывший тренер киевского Динамо Сергей Ребров в ближайшее время возглавит футбольный клуб Аль-Ахли в Саудовской Аравии. Об этом сообщает местная газета Al Eqtisadiah.

По данным СМИ, украинец вскоре подпишет контракт с клубом на один сезон на общую сумму €2,5 млн. При этом будет предусмотрена возможность продления контракта на еще один сезон.

На посту главного тренера Аль-Ахли Ребров сменит швейцарца Кристиана Гросса.

Издание отмечает, что в Саудовской Аравии к украинцу проявили "большой интерес" и оценили его "тренерскую философию".

Портал Команда №1 со ссылкой на источники сообщает, что помощниками Реброва на новом месте работы могут стать испанские специалисты, ранее работавшие в Динамо.

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Аль-Ахли занял второе место в национальной премьер-лиге 2016/2017, а также прошел в четвертьфинал Лиги чемпионов Азии, где в сентябре 2017-го сразится с иранским Персеполисом.

31 мая 2017 года Ребров объявил о своем решении покинуть пост главного тренера Динамо, с которым он работал три года. Тогда же экс-футболист заявил, что у него есть предложения от нескольких команд, но переговоры он пока ни с кем не вел.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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