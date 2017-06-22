МОК готовит санкции против России: Там думают, что все забудется
Санкции против Российской Федерации введет также и Международный олимпийский комитет. Об этом в интервью американский газете The New York Times заявил руководитель этой организации Томас Бах.
"Такое впечатление, что некоторые в России думают, будто бы с планами о решении проблем в будущем прошлое забудется. Нельзя просто взять и забыть, что случилось в Сочи. Мы ясно дали понять, что за прошлое - за то, что там случилось - нужно ввести санкции", - заявил он.
Глава МОК отказался прогнозировать серьезность будущих ограничительных мер, заявив, что олимпийские комиссии пока изучают случаи нарушения антидопингового законодательства россиянами.
По словам Баха, санкции могут ввести до октября - к началу квалификационного этапа зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане.
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По данным доклада главы независимой комиссии WADA Ричарда Макларена, более тысячи российских спортсменов из 30 видов спорта были уличены в манипуляциях с проваленными допинг-пробами накануне Сочи-2014.
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