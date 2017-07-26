Украинец установил новый мировой рекорд в пауэрлифтинге
26.07.2017 08:37
Сумма троеборья Сергея Белого составила 1080 кг, это новый рекорд мира, отметили в спортивном комитете Украины
Сергей Белый (фото - facebook.com/scu.org.ua)
Украинский пауэрлифтер Сергей Белый завоевал золотую медали на Всемирных играх в Вроцлаве. Об этом сообщает спортивный комитет Украины в Facebook.
В упражнении в приседании Белый показал результат - 407,5 килограммов, жиме лежа - 297,5 кг и становой тяге - 375 кг. В общем - 1080 кг, что является новым мировым рекордом.
Дмитрий Семененко завоевал бронзу.
"Сумма троеборья Сергея -1080 кг , и это новый рекорд мира, сумма Дмитрия (Семененко, - ред.) - 1042 кг", - отмечается в сообщении.
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