Юлия Левченко взяла серебро чемпионата мира по легкой атлетике

Украинская спортсменка на чемпионате по легкой атлетике завоевала серебряную медаль и установила новый личный рекорд

Юлия Левченко (фото - ЕРА)



"Наша 19-летняя спортсменка в финале три раза улучшала свой личный рекорд - 1.97; 1.99; 2.01", - отмечают в НОК.

Золотая медаль досталась россиянке Марии Ласицкене.

В марте Юлия Левченко завоевала бронзу чемпионата Европы по легкой атлетике, поставив результат 1.94.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. Украинская спортсменка Юлия Левченко завоевала серебряную медаль по прыжкам в высоту на Чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. Об этом сообщает в Facebook Национальный олимпийский комитет.

ЛIГАБiзнесIнформ

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