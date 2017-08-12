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Юлия Левченко взяла серебро чемпионата мира по легкой атлетике

12.08.2017 23:23
Украинская спортсменка на чемпионате по легкой атлетике завоевала серебряную медаль и установила новый личный рекорд
Юлия Левченко взяла серебро чемпионата мира по легкой атлетике
Юлия Левченко (фото - ЕРА)
Украинская спортсменка Юлия Левченко завоевала серебряную медаль по прыжкам в высоту на Чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне. Об этом сообщает в Facebook Национальный олимпийский комитет. 

"Наша 19-летняя спортсменка в финале три раза улучшала свой личный рекорд - 1.97; 1.99; 2.01", - отмечают в НОК.

Золотая медаль досталась россиянке Марии Ласицкене.

В марте Юлия Левченко завоевала бронзу чемпионата Европы по легкой атлетике, поставив результат 1.94.

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