Свитолина победила на престижном теннисном турнире WTA в Торонто
14.08.2017 01:58
Украинка Свитолина со счетом 2:0 обыграла бывшую первую ракетку мира Каролин Возняцки
Элина Свитолина (фото - НОК Украины)
Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла престижный теннисный турнир WTA серии Rogers Cup. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.
В финале Свитолина обыграла бывшую первую ракетку мира датчанку Каролин Возняцки с результатом 2:0 (6:4;6:0).
Призовой фонд турнира - $2,43 млн.
11 августа лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина одержала уверенную победу в третьем раунде хардового турнира в Торонто над американкой Винус Уильямс.
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