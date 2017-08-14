Свитолина победила на престижном теннисном турнире WTA в Торонто

Украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла престижный теннисный турнир WTA серии Rogers Cup. Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет.



В финале Свитолина обыграла бывшую первую ракетку мира датчанку Каролин Возняцки с результатом 2:0 (6:4;6:0).



Призовой фонд турнира - $2,43 млн.

11 августа лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина одержала уверенную победу в третьем раунде хардового турнира в Торонто над американкой Винус Уильямс.



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