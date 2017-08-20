Украинский боксер Гвоздик нокаутировал американца Бейкера

Это уже четырнадцатая победа 30-летнего боксера Александра Гвоздика

Украинский полутяжеловес Александр Гвоздик (14-0, 12 КО) одержал уверенную победу в бою с американцем Крейгом Бейкером (17-2, 13 КО), победив его техническим нокаутом в шестом раунде. Об этом сообщает Isport.ua.

"С первого раунда Гвоздик начал контролировать соперника, заняв центр ринга. Украинец методично избивал Бейкера, прощупывая его и не вкладываясь в удары, но будучи быстрее на ногах и техничнее, Гвоздик легко по очкам шел в победе", - отмечается в сообщении.

В шестом раунде Гвоздик начал наносить более акцентированные удары.

"После одного из пропущенных ударов справа Бейкер упал в нокдаун. Поднявшись, он был зажат Гвоздиком у канатов, пропуская один за другим удары и рефери вынужден был остановить этот бой", - говорится в сообщении.

Это уже четырнадцатая победа 30-летнего украинского спортсмена.

Президент Петр Порошенко поздравил Гвоздика с победой у себя в Facebook. "Так держать, Александр. Желаю новых больших успехов", - отметил он.

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