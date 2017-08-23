ФФУ подтвердила матч в Мариуполе: СБУ предупреждает о рисках

Федерация футбола Украины окончательно утвердила проведение матча в Мариуполе. СБУ предупреждает о террористической угрозе

Федерация футбола Украины подтверждает, что футбольный матч премьер-лиги между клубами "Мариуполь" и "Динамо" 27 августа состоится именно в Мариуполе. Об этом на брифинге заявил глава ФФУ Андрей Павелко.

Павелко также сообщил, что теперь команды должны решить какой из матчей в каком городе будет проходить.

"Одно из них (предложений - ред.): поединок первого круга провести в Киеве, второго - в Мариуполе. Но к этому решению должны прийти обе команды. Должен быть соблюден принцип равенства сторон", - сказал глава ФФУ.

"Проведение матчей в Мариуполе уже доказало, что украинские спецслужбы и правоохранители достойно справляются со своими обязанностями", - подчеркнул Павелко.

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В то же время, в СБУ предупреждают, что проведение матча несет в себе риски.

"Служба безопасности Украины с учетом сложной оперативной ситуации в районе проведения антитеррористической операции, большого количеств предотвращенных террористических проявлений и угроз проинформировала Федерацию футбола Украины об имеющихся рисках и угрозах в случае проведения футбольных матчей в Мариуполе", - сообщила на своей странице в Facebook спикер СБУ Елена Гитлянская.

Однако, как отмечает она, в случае принятия такого решения, СБУ "будет осуществлять все предусмотренные законодательством меры для обеспечения антитеррористической безопасности во время проведения футбольных матчей в Мариуполе".

12 августа замглавы Нацполиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что подразделения полиции Донецкой области способны обеспечить охрану общественного порядка и безопасность во время проведения матчей Чемпионата Украины по футболу среди команд премьер-лиги на стадионе "Ильичевец".

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