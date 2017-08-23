Вице-президент ФФУ: Отказ Динамо по Мариуполю разрывает Украину

По словам Олега Собуцкого, в Мариуполь без проблем ездят другие команды, а футболисты "не должны разъединять Украину", особенно города около зоны АТО

Если футбольная команда Динамо (Киев) все-таки решит не ехать в Мариуполь на матч чемпионата Украины из-за "угроз безопасности", то в приморском городе сыграет сборная ветеранов. Об этом заявил в комментарии каналу Футбол 1/2 вице-президент Федерации футбола Украины Олег Собуцкий.

"Если в Мариуполь не поедет Динамо, мы поедем сборной ветеранов. Мы должны приехать. Как-никак, мы должны подарить людям что-то светлое. То же самое сказал сегодня мне в самолете и Мирон Маркевич, как и Сергей Нагорняк... Мы все однозначно за то, что нужно ехать", - сказал он.

Собуцкий раскритиковал решение руководства столичной команды, отметив, что в Мариуполь без проблем ездят другие команды.

"Те люди, которые находятся на линии разграничения, обязательно должны иметь украинский дух. Тем, что Динамо туда не едет, оно разрывает Украину. Я думаю, что такого не должно быть... Мариуполь - Украина, мы не должны разъединять Украину, а особенно города, которые есть в зоне АТО или приближенные к зоне разграничения", - убежден вице-президент ФФУ.

В свою очередь, член исполкома ФФУ Евгений Красников подчеркнул, что Мариуполь "стал более проукраинским городом, где люди любят футбол, а на матчи приходят очень много детей".

Карта мариупольского участка фронта с рубежами войск:









13 августа 2017 года руководство киевского клуба Динамо заявило , что выездной матч с футбольной командой Мариуполь, назначенный на 27 августа, они хотят сыграть на нейтральном поле, так как в приморский город "бело-голубые" отправятся лишь после получения официальных гарантий безопасности от спецслужб.

Г арантии безопасности команде предоставила полиция Донецкой области. Также в качестве гарантов безопасности выступят наблюдатели ОБСЕ во главе с первым заместителем председателя миссии , которые посетят матч. Александром Хугом , которые посетят матч.

22 августа ФФУ подтвердила , что матч состоится именно в Мариуполе, однако руководство клуба намерено игнорировать решение органа.









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