Вице-президент ФФУ: Отказ Динамо по Мариуполю разрывает Украину
Если футбольная команда Динамо (Киев) все-таки решит не ехать в Мариуполь на матч чемпионата Украины из-за "угроз безопасности", то в приморском городе сыграет сборная ветеранов. Об этом заявил в комментарии каналу Футбол 1/2 вице-президент Федерации футбола Украины Олег Собуцкий.
"Если в Мариуполь не поедет Динамо, мы поедем сборной ветеранов. Мы должны приехать. Как-никак, мы должны подарить людям что-то светлое. То же самое сказал сегодня мне в самолете и Мирон Маркевич, как и Сергей Нагорняк... Мы все однозначно за то, что нужно ехать", - сказал он.
Собуцкий раскритиковал решение руководства столичной команды, отметив, что в Мариуполь без проблем ездят другие команды.
"Те люди, которые находятся на линии разграничения, обязательно должны иметь украинский дух. Тем, что Динамо туда не едет, оно разрывает Украину. Я думаю, что такого не должно быть... Мариуполь - Украина, мы не должны разъединять Украину, а особенно города, которые есть в зоне АТО или приближенные к зоне разграничения", - убежден вице-президент ФФУ.
В свою очередь, член исполкома ФФУ Евгений Красников подчеркнул, что Мариуполь "стал более проукраинским городом, где люди любят футбол, а на матчи приходят очень много детей".
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