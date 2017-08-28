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ФК "Мариуполь": "Динамо" пытается дискредитировать наш клуб

28.08.2017 03:50
ФК "Мариуполь" заявляет, что предоставил все документы, которые требовали киевляне, однако ни одного ответа не получили
ФК "Мариуполь": "Динамо" пытается дискредитировать наш клуб
Фото: fcmariupol.com

Футбольный клуб "Динамо" не только не прибыл на игру в Мариуполь, но и всеми силами пытается дискредитировать ФК "Мариуполь". Об этом говорится в обращении мариупольского клуба к киевскому.

Сообщается, что ФК "Мариуполь" отправил все необходимые документы - письма от СБУ, Нацполиции, горсовета Мариуполя - которые требовал ФК "Динамо" для гарантии безопасности проведения игры.

"В свою очередь от ФК "Динамо" мы не получили ни одного официального письма относительно предстоящих игр (игровая форма, дата и время проведения предматчевого совещания), а также относительно даты и времени прибытия делегации клуба, маршрута следования и автотранспортных средств", - говорится также в открытом заявлении.

27 августа ФК "Динамо" (Киев) не приехал на матч 7-го тура УПЛ против "Мариуполя". Однако в клубе выразили готовность провести встречу, когда в Мариуполе "нормализуется оперативная обстановка".

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ЛIГАБiзнесIнформ
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