УЕФА проверит финансы ПСЖ
Следственная палата комитета по финансовому контролю за клубами УЕФА начала расследование в отношении французского Paris Saint-Germain (ПСЖ). Как пишет Independent, клуб подозревают в нарушении правил финансового fair play.
Особое внимание будет уделяться соблюдению правила безубытночности в последних сделках по приобретению футболистов. В минувшее трансферное окно игроками клуба стали форвард испанской "Барселоны" Неймар и нападающий "Монако" Килиан Мбаппе.
По официальной информации, Неймар самостоятельно выкупил свой контракт у испанского куба, заплатив €222 млн отступными, что сделало этот трансфер самым дорогим в истории. Но, как сообщают испанские СМИ, за Неймара эти деньги заплатили представители ПСЖ.
Что касается Мбаппе, он перешел в парижскую команду на правах аренды. Затем клуб приобретет игрока (активирует опцию выкупа) и подпишет контракт до 30 июня 2022 года. По данным французской прессы, сделка может стоить ПСЖ €180 млн.
Ранее клуб уже подвергался наказанию за несоблюдение правил финансового fair play.
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