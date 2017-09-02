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УЕФА проверит финансы ПСЖ

02.09.2017 17:20
Французский футбольный клуб ПСЖ подозревают в нарушении правил финансового fair play
УЕФА проверит финансы ПСЖ
Фото: facebook.com/uefa

Следственная палата комитета по финансовому контролю за клубами УЕФА начала расследование в отношении французского Paris Saint-Germain (ПСЖ). Как пишет Independent, клуб подозревают в нарушении правил финансового fair play.

Особое внимание будет уделяться соблюдению правила безубытночности в последних сделках по приобретению футболистов. В минувшее трансферное окно игроками клуба стали форвард испанской "Барселоны" Неймар и нападающий "Монако" Килиан Мбаппе.

По официальной информации, Неймар самостоятельно выкупил свой контракт у испанского куба, заплатив €222 млн отступными, что сделало этот трансфер самым дорогим в истории. Но, как сообщают испанские СМИ, за Неймара эти деньги заплатили представители ПСЖ.

Что касается Мбаппе, он перешел в парижскую команду на правах аренды. Затем клуб приобретет игрока (активирует опцию выкупа) и подпишет контракт до 30 июня 2022 года. По данным французской прессы, сделка может стоить ПСЖ €180 млн.

Ранее клуб уже подвергался наказанию за несоблюдение правил финансового fair play.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
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