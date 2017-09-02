Украинка взяла серебро в прыжках в высоту в Бриллиантовой лиге

Украинская спортсменка Юлия Левченко показала результат 1,94 м в прыжках в высоту и заняла второе место на соревнованиях Бриллиантовой лиги в Брюсселе

Украинка Юлия Левченко к серебряной медали на чемпионате мира добавила второе место по прыжкам в высоту в финале Бриллиантовой лиги, который прошел в Брюсселе. Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины





Высоту 1,91 м преодолели только две спортсменки - Юлия Левченко и Мария Ласицкене. Со второй попытки Юлии подчинились и 1,94 м. После двух неудач на 1,97, Левченко перенесла заключительную попытку на 1,99 м, но в этот вечер преодолеть их не удалось. Еще одна украинка Оксана Окунева заняла восьмое место с результатом в 1,84 м.





Ласицкене, которая выступает под нейтральным флагом, подтвердила статус единоличного лидера сезона и победила. Хотя результатом в 2,02 м она осталась недовольна, отметив, что для прыжков в высоту погода была слишком холодной.





12 августа Юлия Левченко завоевала серебряную медаль по прыжкам в высоту на Чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.





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