Сборная Бельгии первой в Европе прошла в финал ЧМ-2018

До завершения отбора в группе H остается еще два тура, однако "красные дьяволы" уже обеспечили себе участие в финале мирового футбольного первенства

Сборная Бельгии стала первой европейской командой, которая попадает в финал Чемпионата мира по футболу 2018 года, не пройдя при этом еще весь отборочный турнир. Об этом сообщается на сайте ФИФА.

После восьми туров в группе H европейской квалификации бельгийцы набрали 22 очка, оторвавшись от ближайшего соперника в группе - Боснии и Герцеговины - на восемь очков.

Такого результата "красные дьяволы" добились после победы над сборной Греции со счетом 2:1 в воскресенье, 3 сентября.

Еще два матча отборочного турнира Бельгия сыграет в октябре 2017-го с Боснией и Герцеговиной и Кипром.

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Кроме Бельгии и принимающей страны России, в финал ЧМ-2018 также уже прошли Бразилия, Иран, Мексика и Япония.

2 сентября 2017 года сборная Украины одержала победу над Турцией в матче отборочного турнира на мундиаль.

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