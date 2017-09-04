Сборная Бельгии первой в Европе прошла в финал ЧМ-2018
Сборная Бельгии стала первой европейской командой, которая попадает в финал Чемпионата мира по футболу 2018 года, не пройдя при этом еще весь отборочный турнир. Об этом сообщается на сайте ФИФА.
После восьми туров в группе H европейской квалификации бельгийцы набрали 22 очка, оторвавшись от ближайшего соперника в группе - Боснии и Герцеговины - на восемь очков.
Такого результата "красные дьяволы" добились после победы над сборной Греции со счетом 2:1 в воскресенье, 3 сентября.
Еще два матча отборочного турнира Бельгия сыграет в октябре 2017-го с Боснией и Герцеговиной и Кипром.
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Кроме Бельгии и принимающей страны России, в финал ЧМ-2018 также уже прошли Бразилия, Иран, Мексика и Япония.
2 сентября 2017 года сборная Украины одержала победу над Турцией в матче отборочного турнира на мундиаль.
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