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Сборная Украины проиграла Исландии в матче отбора на ЧМ-2018

05.09.2017 23:36
Отборочный матч ЧМ-2018 в Рейкьявике закончился поражением украинской сборной
Сборная Украины проиграла Исландии в матче отбора на ЧМ-2018
Фото: ФФУ

Сборная Украины по футболу проиграла сборной Исландии в рамках восьмого тура квалификации Чемпионата мира-2018. Матч закончился со счетом 2:0.

Украинские футболисты пропустили мяч на на 46-й и 66-й минутах игры.

Матч прошел в Рейкьявике на стадионе "Лейгардальсведлюр".

2 сентября сборная Украины уверенно обыграла турецких футболистов со счетом 2:0. Оба гола забил Андрей Ярмоленко. Эта победа позволила Украине на время возглавить турнирную таблицу.

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