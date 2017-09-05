Сборная Украины проиграла Исландии в матче отбора на ЧМ-2018
05.09.2017 23:36
Отборочный матч ЧМ-2018 в Рейкьявике закончился поражением украинской сборной
Фото: ФФУ
Сборная Украины по футболу проиграла сборной Исландии в рамках восьмого тура квалификации Чемпионата мира-2018. Матч закончился со счетом 2:0.
Украинские футболисты пропустили мяч на на 46-й и 66-й минутах игры.
Матч прошел в Рейкьявике на стадионе "Лейгардальсведлюр".
2 сентября сборная Украины уверенно обыграла турецких футболистов со счетом 2:0. Оба гола забил Андрей Ярмоленко. Эта победа позволила Украине на время возглавить турнирную таблицу.
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