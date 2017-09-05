Сборная Украины проиграла Исландии в матче отбора на ЧМ-2018

Отборочный матч ЧМ-2018 в Рейкьявике закончился поражением украинской сборной

Сборная Украины по футболу проиграла сборной Исландии в рамках восьмого тура квалификации Чемпионата мира-2018. Матч закончился со счетом 2:0.



Украинские футболисты пропустили мяч на на 46-й и 66-й минутах игры.

Матч прошел в Рейкьявике на стадионе "Лейгардальсведлюр".

2 сентября сборная Украины уверенно обыграла турецких футболистов со счетом 2:0. Оба гола забил Андрей Ярмоленко. Эта победа позволила Украине на время возглавить турнирную таблицу.

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.