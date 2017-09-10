Бокс: Усик победил немца Хука на старте Суперсерии
Украинский боксер, чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе Александр Усик победил немца Марко Хука в первом бое дебютного розыгрыша Всемирной боксерской суперсерии.
Бой, проходивший в Берлине, был остановлен рефери на последней минуте 10-го раунда. Зафиксирован технический нокаут.
После 8 раунда Хук получил штрафное очко за удар соперника на настиле.
Таим образом, Усик защитил свой титул и вышел в полуфинал Суперсерии. В следующий раз украинец встретится на ринге с победителем боя Майрис Бриедис-Майк Перес.
2 сентября 22-летний полтавчанин Александр Хижняк завоевал золотую медаль на чемпионате мира по боксу среди мужчин, одержав победу в финальном противостоянии в весовой категории до 75 кг над казахом Абильханом Аманкулом.
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